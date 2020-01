La Cruz: el caso del joven abusado que tendría naturaleza sectaria

El licenciado José Humberto Miceli, dialogó con Radio Sudamericana y se refirió al caso de abuso en La Cruz, donde un joven sufrió todo tipo de vejaciones por parte de su padre. Expertos indican que este caso podría estar ligado con alguna secta.

El antropólogo forense, José Humberto Miceli, habló del caso del joven abusado en la localidad de La Cruz. Miceli, quien actuó en el caso Ramoncito (en Mercedes) se refirió al tema y dijo que, según las declaraciones de algunos familiares, las vejaciones estarían ligadas a algún tipo de ritual.

Una de las tías del joven abusado detalló en este medio las distintas situaciones que le tocó atravesar, lo cual le hace pensar que se trató de “un ritual”. “en los casi siete meses que estoy al cuidado de la salud de Juan, he visto muchas cosas en el chico, me ha hablado en otro idioma y sigue despidiendo cosas de su cuerpo, es todo muerto. Él fue entregado como ofrenda, esto es obra de magia negra pero no tengo idea de qué religión es. Para actuar de esta forma no es alguien que este con Dios”.

En este sentido, Miceli manifestó “al no estar en la causa, los detalles no los conozco, pero esto tendría naturaleza sectaria. Las declaraciones de la hermana dan clara muestra que era un grupo que estaba liderado por una práctica cúltica, lo que no podemos aseverar es a qué tipo de culto pertenecen”.